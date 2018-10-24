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Роскосмос сообщил об отсутствии сбоев в работе со страховыми компаниями

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Роскосмос сообщил об отсутствии сбоев в работе со страховыми компаниями

Москва, 24 октября. В сотрудничестве между Роскосмосом и страховыми компаниями не было сбоев, все пуски ракет будут осуществлены в назначенное время. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте госкорпорации.

«Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время», — отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что страховые компании своевременно и в полном объеме получают информацию о всех страховых случаях. При этом в Роскосмосе уточнили, что страхование запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» является техническим вопросом.

Как напомнили представители госкорпорации, в настоящее время аварийная комиссия выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 11 октября 2018 года. Ранее сообщалось, что причиной аварии стало непреднамеренное повреждение шестимиллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени.

Автор: Василий Котов
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