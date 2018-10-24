Путин поручил продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ

Москва, 24 октября. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 декабря продлить действие механизма по переселению из аварийного жилья и работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до января 2026 года. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

Российский президент поручил определить классификацию признания жилых домов аварийными и порядка оценки их состояния. Также, согласно поручениям главы РФ, необходимо ввести понятие ветхого жилья и установить позиции отнесения к нему жилых домов.

Путин поручил расширить инструменты и механизмы переселения россиян из аварийного жилищного фонда. Соответствующие механизмы должны осуществляться путем формирования специализированного жилого фонда, предоставления гражданам жилых помещений по соглашениям найма, а также предоставления собственникам жилья льготной ипотеки.

Помимо этого, должны быть предусмотрены дополнительные социальные выплаты для обеспечения собственников жилья в домах, подлежащих расселению.

Отмечается, что срок выполнения поручений — 30 декабря нынешнего года.