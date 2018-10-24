США и НАТО собираются дать совместный «ответ» незаметным российским подлодкам

Нью-Йорк, 24 октября. Власти США намерены объединить силы с НАТО, чтобы эффективно противостоять «российской угрозе» на море.

Поводом для беспокойства Североатлантического альянса стали новейшие российские субмарины, которые чрезвычайно сложно обнаружить. Дать совместный «ответ» незаметным российским подлодкам призваны беспилотные морские системы, на разработке которых американцы и намерены сосредоточить свои силы.

«При президенте РФ Владимире Путине Россия развернула новые, более скрытные подводные лодки в Северной Атлантике, которые гораздо сложнее отслеживать», — отметил научный сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитес.

По его словам, подобная кооперация свидетельствует о том, что США и НАТО воспринимают «российскую угрозу» намного серьезнее, чем 25 лет назад. Как сообщает американское издание Defense News, соглашение по созданию морских беспилотников уже подписали 13 стран НАТО, в числе которых оказались Польша, Норвегия, Великобритания, США, Испания, Германия и Турция.

Командующий Шестым флотом ВМС США Джеймс Фогго заявил, что борьба с российскими подлодками может стать «четвертой битвой за Аталантику». Адмирал полагает, что это противостояние может стать более масштабным, чем война против немецких подлодок во времена Первой и Второй мировых войн.

Напомним, что российские власти ранее неоднократно заявляли о неправомерных действиях со стороны США и НАТО. В Москве уверены, что блок западных стран использует выдуманную «российскую угрозу» лишь как повод для того, чтобы увеличить свое финансирование и придвинуться ближе к российским границам.