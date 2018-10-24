Саудовский принц пригласил российский бизнес принять участие в проекте Vision 2030

Эр-Рияд, 24 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел встречу с российскими бизнесменами, в ходе которой предложил им присоединиться к проекту Vision 2030, который позволит снизить зависимость страны от экспорта нефти. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, принц рассказал российским бизнесменам о программе реформ Vision 2030, а также пригласил компании из РФ присоединиться к проекту. Кроме того, принц выразил уверенность, что у России есть уникальный опыт и технологии, благодаря которым Саудовская Аравия сможет реализовать данный проект.

«Наследный принц рассказал о программе реформ Vision 2030 и пригласил российские компании принять участие в этом проекте. Он считает, что Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые помогут Саудовской Аравии реализовать этот амбициозный проект», — сказал Дмитриев.

Он также добавил, что в настоящее время экономические отношения между РФ и Саудовской Аравией находятся на высоком уровне. При этом в ближайшее время Москва и Эр-Рияд объявят о новых соглашениях, которые помогут российским компаниям развиваться на рынке Саудовской Аравии.