В Италии извинились за «неправильную» карту с российским Крымом

Рим, 24 октября. Итальянская компания Ortelio объяснила выпущенную карту, на которой Крым изображен как часть России.

В компании заверили, что карта с российским Крымом была выпущена из-за ошибки и не связана с какими-либо политическими убеждениями. Кроме того, Ortelio извинилась за «неудобства» и подготовила исправленный вариант карты, сообщил РБК.

Ранее украинцы в Сети возмутились появлением в Италии географических карт, на которых Крым обозначен как территория России. Первым на «ошибку» итальянской компании обратил внимание украинец Алексей Петров, который опубликовал фото фрагмента «неправильной» карты и названия компании, которая выпустила ее.

По информации издания ForPost, украинцы стали писать на страницу компании в социальной сети Facebook сообщения с требованием «вернуть» Крым в состав Украины.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда появление в Европе карт с российским Крымом становится причиной скандала на Украине. В январе подобный случай произошел во Франции, тогда украинские дипломаты потребовали, чтобы магазин изъял из продажи глобусы с российским Крымом.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает Крым «украинским». В России неоднократно заявляли, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, а жители полуострова проголосовали демократическим путем. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».