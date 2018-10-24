Обвиняют во всех грехах Россию: в Госдуме раскрыли цель планируемых киберучений НАТО

Страны НАТО планируют провести киберучения, однако их содержание и описание конкретных мер не раскрывается. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге журналистам.

«Киберизмерение является сегодня неотъемлемой частью любых военных учений. Конечно, мы будем проводить киберучения. Но какие именно возможности в киберсфере мы будем тренировать, сейчас вдаваться не буду», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека НАТО, в Альянсе ранее решили интегрировать национальные возможности в сфере кибербезопасности для проведения миссий и операций. Члены НАТО создадут систему кибернетических сил, которая впоследствии может быть активно задействована во время наступательных миссий.

Решение Североатлантического альянса провести киберучения может обострить международную обстановку на фоне постоянно звучащих обвинений в адрес России о проведении «хакерских атак» в Европе. Чего только стоит заявление министерства обороны Нидерландов о том, что голландские спецслужбы предотвратили нападение так называемых «российских хакеров» на ОЗХО.

И это не единственный случай бездоказательных обвинений Москвы со стороны западных стран. Власти США неоднократно повторяют, что Россия бесцеремонно «вмешивалась» в избирательный процесс в 2016 году, когда победу одержал республиканец Дональд Трамп. Теперь же Соединенные Штаты выражают опасения, что Москва снова «повлияет» на ноябрьские промежуточные выборы в американский Конгресс.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, общаясь с корреспондентом Федерального агентства новостей, согласился, что целью киберучений НАТО может быть попытка спровоцировать международную напряженность.

«Мы знаем, каково участие Интернета во всех цветных революциях по всему миру. Меры, которые будет предпринимать НАТО, могут быть направлены, даже если они не говорят напрямую, что собираются делать, именно против России. Если это так, то страна, против которой будут осуществлены недоброжелательные действия, потом заявит, что ее атаковали. Кто сегодня, по мнению мировой общественности, проводит повсеместно «хакерские атаки»? Россия», — заметил депутат ГД.

По мнению политика, опасения вызывает то, что в НАТО не раскрывают содержание учений, ведь потом США могут выполнить любые действия, впоследствии списав все на «российское вмешательство».

«Позже США смогут обвинить во всем Москву, заявив, что «хакерские атаки» совершили россияне. Скорее всего, так и будет», — заключил собеседник агентства.

Алексей Чепа подчеркнул, что прослеживается явный антироссийский характер готовящихся киберучений в НАТО, поскольку предыдущие скандалы, связанные с хакерскими нападениями, показали, что США и Европа заявляли о причастности РФ без каких-либо доказательств.