Тимошенко рассказала, как вернет «украинский Донбасс»

Киев, 24 октября. Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае избрания на пост президента изменит формат переговоров по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш, украинский Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернем 2 млн беженцев», — заявил Тимошенко.

По словам кандидата в президенты Украины, кому-то война очень выгода и приносит миллиарды. Тимошенко пообещала бороться с «бизнесом на войне».

Кроме того, лидер «Батьковщины» заявила, что не собирается соблюдать минские договоренности. По словам Тимошенко, они были изначально «бесперспективными» для Киева. Тимошенко призвала придерживаться Будапештского меморандума. Также кандидат отметила, что Украине нужна сильная контрактная армия.

Напомним, выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. Официальная предвыборная кампания стартует в конце 2018 года, большая часть кандидатов уже подтвердили намерение бороться за пост президента. Однако нынешний президент Украины Петр Порошенко пока не заявлял о желании баллотироваться на второй строк.

Конфликт на востоке Украины разгорелся в 2014 году. Попыткой прекратить конфликт стали минские договоренности, заключенные странами нормандской четверки (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Договоренности установили режим перемирия в Донбассе, однако ВСУ систематически нарушают договоренности.