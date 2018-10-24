Матвиенко о выходе США из ДРСМД: У России есть адекватные ответы

Москва, 24 октября. Россия сможет себя защитить в случае, если Соединенные Штаты окончательно объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, у российской стороны есть адекватные ответы.

Матвиенко подчеркнула, что РФ сумеет за себя постоять и позаботиться о своей национальной безопасности. Она напомнила, что ранее об этом говорил президент России Владимир Путин.

По ее мнению, Вашингтон уже принял решение об одностороннем выходе из ДРСМД, что является для системы международной стабильности разрушительным шагом.

«Это катастрофическое решение, которое разрушает систему международной стабильности», — резюмировала Матвиенко, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, выходя из ДРСМД, фактически развязывают гонку вооружений. Он указал на то, что Россия при этом будет думать об обеспечении национальной безопасности.