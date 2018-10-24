Взял быка за рога: дипломатия Путина на встрече с Болтоном впечатлила западные СМИ

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с помощником американского президента Джоном Болтоном. Западные СМИ назвали примером настоящей дипломатии прием, оказанный Болтону в Москве.

Особенно американские и европейские издания впечатлила шутка российского лидера про герб США. New York Post написал, что «Путин своей остротой уколол Трампа», CNN отметила, как ловко президент России «взял быка за рога», показав, кому во время переговоров с Болтоном будет принадлежать инициатива.

«Путин сразу взял быка за рога своей образной фразой об американском гербе», — не смог скрыть эффекта от фразы российского лидера корреспондент CNN Фредерик Плайтген.

Китайское издание Jqknews написало, что Путин намеренно «насмехнулся над эмблемой США» на встрече с советником Трампа по безопасности.

СМИ США признали, что встреча Путина и Болтона получилась очень продуктивной. С американской стороны прозвучали важные заявления о ситуации вокруг объявленного президентом Трампом выхода Вашингтона из договора о РСМД, кроме того, была достигнута договоренность о проведении встречи главы США и российского лидера в Париже, напоминает Пятый канал.

В интервью Федеральному агентству новостей эксперт Богдан Безпалько отметил, что то, как Болтона приняли в Москве, продемонстрировало, насколько бесполезно давить на РФ военными способами.