Военные РФ и Белоруссии подписали соглашение о развитии инновационных технологий

Минск, 24 октября. Россия и Белоруссия подписали соглашение о совместной научно-исследовательской деятельности и развитии инновационных технологий. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совместной коллегии военных ведомств двух государств.

«Продолжаем совершенствовать нормативную базу российско-белорусского сотрудничества в военной области», — отметил министр.

По словам Шойгу, заключение данного соглашения стало еще одним шагом к большей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Документом создается правовая основа сотрудничества оборонных ведомств двух стран в научно-исследовательской сфере и в рамках развития инновационных технологий.

Помимо данного соглашения, в рамках переговоров стороны подписали план сотрудничества двух оборонных ведомств на 2019 год.

Ранее по итогам коллегии Шойгу обозначил основные цели совместных учений России и Белоруссии «Щит Союза — 2019». По его словам, оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух государств не предполагает каких-либо наступательных действий, маневры будут носить исключительно оборонительный характер.