Путин поручил заложить в бюджет субсидии на перевозку автомобилей с Дальнего Востока

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству заложить в бюджет на 2019-2021 годы субсидии на доставку автомобилей с Дальнего Востока в регионы РФ.

«Предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной год и на плановый период в необходимом объеме бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие субъекты Российской Федерации», — говорится в перечне поручений по итогам заседания.

Правительство должно отчитаться о реализации поручения до 1 февраля следующего года. Заседание президиума государственного совета состоялось 10 сентября 2018 года.