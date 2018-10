Война, коррупция и никакой России: СМИ рассказали, чего боятся американцы

Каждый год Университет Чепмена проводит опрос, в результате которого выявляются страхи обычных американцев. Такое исследование помогает изучить и понять проблемы среднестатистического жителя страны, а также отслеживать изменение его восприятия угроз.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Survey Reveals What Really Scares Americans: #1 on the List May Surprise You («Опрос показал, чего больше всего боятся американцы: то, что оказалось на первом месте, вас удивит»), опубликованной порталом Shtfplan.

Респондентам задают вопросы на разные темы, в том числе вопросы о правительстве, здравоохранении, окружающей среде, готовности к стихийным бедствиям, а также о личных проблемах и переживаниях. Никакой России в списке страхов не оказалось.

Так чего же больше всего боятся американцы?

Уже четвертый год подряд первое место в списке занимает коррупция в правительстве. Этот страх намного серьезнее и распространеннее, чем любой другой, о котором спрашивали в ходе опроса. В 2018 году 73,6% американцев сказали, что боятся коррумпированных правительственных чиновников. В 2017 году доля респондентов с этим страхом составила 74,5%, а в 2016 году — 60,6%.

«Следует отметить, что опасения по поводу коррупции и окружающей среды значительно возросли после того, как [президент США Дональд] Трамп вступил в должность президента в 2016 году, и все 10 главных страхов продолжают отражать темы, которые часто обсуждаются в средствах массовой информации», — говорит профессор социологии в Университете Чепмена Кристофер Бадер.

Страх загрязнения океанов, рек и озер занял второе место (62%), истощение запасов чистой питьевой воды находится на третьем месте (61%), нехватка денег на существование в будущем — на четвертом (57%), а серьезные заболевания и смерть близких — на пятом и шестом (57% и 56% соответственно). Вот некоторые из других страхов американцев:

— загрязнение воздуха (55%);

— глобальное потепление и изменение климата (53%);

— большие счета за медицинское обслуживание (53%);

— кибертерроризм (52,5%);

— возможность участия США в новой мировой войне (51%);

— исламские экстремисты (49,3%);

— расизм (49,3%);

— экономический/финансовый кризис (49,2%);

— кража компаниями персональных данных (46,3%);

— государственная слежка и кража персональных данных (46%);

— гражданские беспорядки (43%);

— ядерное оружие (42,9%);

— массовая стрельба в общественном месте (41,5%);

— коллапс электрической сети (39%);

— эпидемии (38,6%);

— государственные ограничения на владение огнестрельным оружием и боеприпасами (37,8%);

— ядерная авария/ЧС (36%).

В ходе опроса также были исследованы причины, по которым люди не эвакуируются, когда случаются стихийные бедствия. Основная причина (которую упомянули 43% американцев) заключается в том, что они хотят защитить свои дома от мародерства. Кроме того, 34% респондентов ответили, что не хотят бросать своих домашних животных.

Что касается политического разделения респондентов, то во время опроса исследователи установили одну любопытную закономерность.