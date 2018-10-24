Война, коррупция и никакой России: СМИ рассказали, чего боятся американцы
Каждый год Университет Чепмена проводит опрос, в результате которого выявляются страхи обычных американцев. Такое исследование помогает изучить и понять проблемы среднестатистического жителя страны, а также отслеживать изменение его восприятия угроз.
Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Survey Reveals What Really Scares Americans: #1 on the List May Surprise You («Опрос показал, чего больше всего боятся американцы: то, что оказалось на первом месте, вас удивит»), опубликованной порталом Shtfplan.
Респондентам задают вопросы на разные темы, в том числе вопросы о правительстве, здравоохранении, окружающей среде, готовности к стихийным бедствиям, а также о личных проблемах и переживаниях. Никакой России в списке страхов не оказалось.
Так чего же больше всего боятся американцы?
Уже четвертый год подряд первое место в списке занимает коррупция в правительстве. Этот страх намного серьезнее и распространеннее, чем любой другой, о котором спрашивали в ходе опроса. В 2018 году 73,6% американцев сказали, что боятся коррумпированных правительственных чиновников. В 2017 году доля респондентов с этим страхом составила 74,5%, а в 2016 году — 60,6%.
«Следует отметить, что опасения по поводу коррупции и окружающей среды значительно возросли после того, как [президент США Дональд] Трамп вступил в должность президента в 2016 году, и все 10 главных страхов продолжают отражать темы, которые часто обсуждаются в средствах массовой информации», — говорит профессор социологии в Университете Чепмена Кристофер Бадер.
Страх загрязнения океанов, рек и озер занял второе место (62%), истощение запасов чистой питьевой воды находится на третьем месте (61%), нехватка денег на существование в будущем — на четвертом (57%), а серьезные заболевания и смерть близких — на пятом и шестом (57% и 56% соответственно). Вот некоторые из других страхов американцев:
— загрязнение воздуха (55%);
— глобальное потепление и изменение климата (53%);
— большие счета за медицинское обслуживание (53%);
— кибертерроризм (52,5%);
— возможность участия США в новой мировой войне (51%);
— исламские экстремисты (49,3%);
— расизм (49,3%);
— экономический/финансовый кризис (49,2%);
— кража компаниями персональных данных (46,3%);
— государственная слежка и кража персональных данных (46%);
— гражданские беспорядки (43%);
— ядерное оружие (42,9%);
— массовая стрельба в общественном месте (41,5%);
— коллапс электрической сети (39%);
— эпидемии (38,6%);
— государственные ограничения на владение огнестрельным оружием и боеприпасами (37,8%);
— ядерная авария/ЧС (36%).
В ходе опроса также были исследованы причины, по которым люди не эвакуируются, когда случаются стихийные бедствия. Основная причина (которую упомянули 43% американцев) заключается в том, что они хотят защитить свои дома от мародерства. Кроме того, 34% респондентов ответили, что не хотят бросать своих домашних животных.
Что касается политического разделения респондентов, то во время опроса исследователи установили одну любопытную закономерность.
«Обычно то, что пугает республиканцев, вообще не волнует демократов. И наоборот. Мы видим, что разница в восприятии угроз растет, и это меня настораживает», — заключил Бадер.