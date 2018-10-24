Путин поручил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми на Дальнем Востоке

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству проработать меры по снижению ставок по ипотеке для семей с детьми на Дальнем Востоке. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, обеспечив, в том числе снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми», — говорится в сообщении.

Кабмин должен реализовать поручение Путина до 30 декабря.