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Политика

Путин отметил высокий уровень политических контактов РФ и Италии в непростые времена

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Путин отметил высокий уровень политических контактов РФ и Италии в непростые времена

Москва, 24 октября. Россия и Италия сохраняли высокий уровень политических контактов даже в непростые времена, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин констатировал, что между Москвой и Римом в последние годы сложились очень деловые и в то же время очень теплые отношения. Российский лидер уточнил, что их поддерживают практически все политические силы обеих стран.

«Несмотря на непростые времена сегодня, мы никогда не теряли высокий уровень политических контактов», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил высокий уровень политических контактов РФ и Италии в непростые времена

Путин при этом с сожалением отметил, что на российском рынке Италия несколько уступила как экономический партнер. Но даже при учете этого факта объем торгово-экономических связей двух государств остается высоким.

В настоящий момент Италия занимает шестое место во внешнеторговом обороте России.

«Мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота за последние два года», — уточнил Путин.

Автор: Катерина Иванова
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