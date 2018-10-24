Страх Польши перед военным усилением России из-за «Северного потока — 2» объяснил эксперт

Польша опасается усиления военного присутствия Российской Федерации на Балтике из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», с таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в ходе Варшавского форума по безопасности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Если речь идет о «Северном потоке — 2», то это может дать дополнительный аргумент России, чтобы она расширила военное присутствие в регионе Балтийского моря», — сказал Чапутович.

Большое количество претензий к России

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин, комментируя ФАН волнения Варшавы, заметил, что Польша издавна имеет большое количество претензий к России. Давний «спор славян между собой» в сегодняшней реальности превратился в предмет для торга.

«Польша, дистанцируясь от нашей страны, старается в любом проекте найти возможность для того, чтобы Россия обратила на нее внимание, «коллективный Запад» поимел выгоду в экономическом плане, а «Польша от моря до моря» обрела зримые черты хотя бы в листовках политиков», — пояснил Владимир Головашин.

Следует учесть и тот факт, уверен эксперт, что сегодня среди поляков нет ненависти к России. Однако Варшава вновь пытается спекулировать именно на том, что «Россия должна».

«И даже тот факт, что нынешними своими границами Польская Республика обязана Сталину, не озвучивается в публичном пространстве, потому что в этом случае героями Польши становятся не члены «лондонского правительства», а герои Войска Польского, сражавшиеся вместе с красноармейцами за свободу своей страны. Что касается возможности усиления российской группировки на Балтике, то Польшу это не должно волновать. Это не ее дело», — заключил Владимир Головашин.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что резкая активизация Польши против «Северного потока — 2» связана с желанием США добиться от Германии отказа от поддержки этого проекта.

«Американцам уже удалось уговорить [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель согласиться на поставки в Германию американского сжиженного газа. Теперь, для того, чтобы Меркель окончательно отказалась от «Северного потока — 2», американцы задействуют Польшу, которая обычно используется ими в рамках ЕС для давления на «страны — основатели» этого сообщества», — резюмировал Максим Жаров.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Чапутовича.