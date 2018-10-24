Страх Польши перед военным усилением России из-за «Северного потока — 2» объяснил эксперт
Польша опасается усиления военного присутствия Российской Федерации на Балтике из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», с таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в ходе Варшавского форума по безопасности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Если речь идет о «Северном потоке — 2», то это может дать дополнительный аргумент России, чтобы она расширила военное присутствие в регионе Балтийского моря», — сказал Чапутович.
Большое количество претензий к России
Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин, комментируя ФАН волнения Варшавы, заметил, что Польша издавна имеет большое количество претензий к России. Давний «спор славян между собой» в сегодняшней реальности превратился в предмет для торга.
«Польша, дистанцируясь от нашей страны, старается в любом проекте найти возможность для того, чтобы Россия обратила на нее внимание, «коллективный Запад» поимел выгоду в экономическом плане, а «Польша от моря до моря» обрела зримые черты хотя бы в листовках политиков», — пояснил Владимир Головашин.
Следует учесть и тот факт, уверен эксперт, что сегодня среди поляков нет ненависти к России. Однако Варшава вновь пытается спекулировать именно на том, что «Россия должна».
«И даже тот факт, что нынешними своими границами Польская Республика обязана Сталину, не озвучивается в публичном пространстве, потому что в этом случае героями Польши становятся не члены «лондонского правительства», а герои Войска Польского, сражавшиеся вместе с красноармейцами за свободу своей страны. Что касается возможности усиления российской группировки на Балтике, то Польшу это не должно волновать. Это не ее дело», — заключил Владимир Головашин.
Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что резкая активизация Польши против «Северного потока — 2» связана с желанием США добиться от Германии отказа от поддержки этого проекта.
«Американцам уже удалось уговорить [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель согласиться на поставки в Германию американского сжиженного газа. Теперь, для того, чтобы Меркель окончательно отказалась от «Северного потока — 2», американцы задействуют Польшу, которая обычно используется ими в рамках ЕС для давления на «страны — основатели» этого сообщества», — резюмировал Максим Жаров.
Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Чапутовича.
«Польша выступает последовательным противником строительства «Северного потока — 2». Немного ранее из Варшавы поступили слова поддержки в адрес Украины и Словакии, которые лишатся значительных доходов от его запуска. В то же время, ввиду появления «Форта Трампа» и усиления американской военной группировки в Польше, Варшава прекрасно понимает, что ответ будет симметричным.
Россия может усилить свою военную мощь в Калининградской области и Белоруссии. Вопрос создания военной охраны вдоль труб «Северного потока» пока не поднимался. Однако для Варшавы выгодно нагнетание страха для тех государств Балтики, которые дали свое согласие на строительство газотранспортного пути», — рассказал Антон Бредихин.