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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ планы выхода США из ДРМСД

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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ планы выхода США из ДРМСД

Москва, 24 октября. Глава российского МИД Сергей Лавров по телефону обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом планы выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства. Помимо выхода США из ДРМСД министры также обсудили актуальные вопросы международной повестки.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня», — уточнили в МИД РФ.

О намерении Вашингтона выйти из ДРМСД ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такое решение Вашингтона фактически развяжет гонку вооружений.

Автор: Василий Котов
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