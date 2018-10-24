Лавров обсудил с главой МИД ФРГ планы выхода США из ДРМСД

Москва, 24 октября. Глава российского МИД Сергей Лавров по телефону обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом планы выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства. Помимо выхода США из ДРМСД министры также обсудили актуальные вопросы международной повестки.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня», — уточнили в МИД РФ.

О намерении Вашингтона выйти из ДРМСД ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такое решение Вашингтона фактически развяжет гонку вооружений.