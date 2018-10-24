Сирия: коалиция США атаковала Дейр-эз-Зор, есть жертвы

Дамаск, 24 октября. Авиация возглавляемой США коалиции атаковала сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, сообщает газета SANA. В результате авианалета один из жилых домов был разрушен, несколько мирных жителей погибли. Точное число жертв пока не уточняется.

«Коалиция, заявляющая о борьбе с террористической группировкой ИГ1, провела ряд бомбардировок жилых районов в деревне ас-Суса и ее окрестностях на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

Кроме того, жилой район был обстрелян со стороны «Сирийских демократических сил» — арабо-курдского формирования, которое сотрудничает с США.

Это уже не первый авианалет коалиции на населенные пункты Дейр-эз-Зора за последний месяц. Ранее в октябре авиация нанесла несколько ударов по деревням ас-Суса и аль-Бубадран, в результате чего погибли 62 мирных жителя.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 официально запрещена в России. Возглавляемая США коалиция официально была создана для борьбы с этой организацией на территории Ирака и Сирии. При этом ее неоднократно уличали в бомбардировке правительственных сил и жилых кварталов. Коалиция действует незаконно, поскольку не имеет мандата Совбеза ООН и разрешения со стороны тех стран, на территории которых она проводит свои операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.