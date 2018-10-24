Конте пригласил Путина посетить Италию с визитом в ближайшее время

Москва, 24 октября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил президента России Владимира Путина посетить Италию. Об этом глава итальянского правительства заявил в ходе своего визита в Москву.

В начале встречи Конте заявил, что хотел бы пригласить Путина посетить с визитом Италию.

«Я начнут встречу с пожелания. Мои пожелания таковы: я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию», — сказал премьер.

Напомним, визит Джузеппе Конте в Россию будет длиться два дня. Премьер-министр Италии проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского правительства Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров будет обсуждаться международная повестка дня, а также двусторонние отношения.