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Украина собралась расследовать трагедию в Керчи по сообщениям в СМИ

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Украина собралась расследовать трагедию в Керчи по сообщениям в СМИ

Киев, 24 октября. Украинские силовики намерены расследовать недавнее трагическое происшествие в Керчи. Об этом в среду заявил начальник отдела украинской «прокуратуры АРК» Евгений Кожухарь.

По его словам, в настоящее время правоохранительные органы проводят досудебное расследование, основываясь на информации, опубликованной в российских СМИ. Следствие ведется по статье «террористический акт».

В то же время Кожухарь признал, что украинские следователи вряд ли смогут делать свою работу лучше, чем их российские коллеги, поскольку у них нет доступа к месту преступления.

 «Мы также будем пытаться собирать и исследовать доказательства, свидетельства лиц, аккумулировать весь объем информации, который выкладывается в сети Интернет, чтобы создать какую-то свою версию событий»,— отметил чиновник, выступая в эфире программы «Вопрос национальной безопасности».

Напомним, что 17 октября так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, открыл стрельбу по людям и устроил взрыв в местном колледже. В результате нападения погибли 21 человек, десятки пострадали. Перед нападением подозреваемый сжег свои личные вещи.  

Автор: Антон Соколов
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