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Путин поблагодарил мэра Рима за помощь пострадавшим в метро российским болельщикам

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Путин поблагодарил мэра Рима за помощь пострадавшим в метро российским болельщикам

Москва, 24 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил итальянскую сторону за помощь, которая была оказана пострадавшим в римском метро российским болельщикам. Об этом он заявил в ходе встречи в Кремле с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Обратившись к премьеру Италии, глава российского государства сказал: «Я хотел бы со своей стороны передать через Вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро».

ЧП на станции итальянского метро «Репубблика» произошел накануне вечером. Эскалатор внезапно вышел из строя. Всего пострадали 19 человек, среди них 15 россиян и 4 украинца.  Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом в метро

Автор: Тимур Румянцев
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