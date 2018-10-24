Шойгу назвал главные цели маневров РФ и Белоруссии «Щит Союза — 2019»

Минск, 24 октября. Учения «Щит Союза – 2019», которые будут носить исключительно оборонительный характер, станут главным мероприятием боевой подготовки Вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу по итогам совместной коллегии военных ведомств двух государств.

«Главным мероприятием следующего года станет учение «Щит Союза — 2019», которое должно продемонстрировать нашу общую решимость и способность отстаивать суверенитет и территориальную целостность двух государств», — назвал министр главные цели маневров.

При этом Шойгу подчеркнул, что оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух государств не предполагает каких-либо наступательных действий в отличие от учений Североатлантического альянса «Единый трезубец — 2018», которые начали соответствующую отработку на учениях у границ России. НАТО собирается задействовать на маневрах 50 тысяч военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, российско-белорусские маневры не являются ответом на какие-либо угрозы с внешней стороны, которые, отметил министр, «каждый год прирастают».

В то же время министр обороны Белоруссии Андрей Равков подчеркнул по итогам переговоров с российским коллегой, что оборонные ведомства двух государств дают единые оценки вызовов и угроз региональной безопасности.

«Республика Беларусь — надежный военный союзник России», – заключил Шойгу, отметив, что маневры призваны укрепить военное сотрудничество стран.

Напомним, министр обороны России находится в Минске с официальным визитом. В ходе совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии стороны рассмотрели вопросы взаимодействия и координации усилий военного командования двух стран по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Помимо обсуждения совместного оперативного учения, министры обсудили подготовку к празднованию годовщины 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что работа по этому направлению уже началась.