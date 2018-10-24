Гройсман заявил о достаточных запасах газа на Украине для зимнего периода

Киев, 24 октября. На Украине имеются достаточные цены на газ для прохождения зимнего периода. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В эфире телеканала «112 Украина» Гройсман подчеркнул, что отопительному сезону ничего не угрожает.

Ранее власти Украины повысили цены на газ для населения на 23,5%. Такая мера была одним из условий, которые выдвинули в МВФ для предоставления финансовой помощи Киеву. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что украинским властям удалось достичь компромисса с представителями МВФ, поскольку в ведомстве просили увеличить цены на «голубое топливо» на 60%.

После повышения тарифов для населения телеканал «112 Украина» провел опросы общественного мнения. Большинство украинцев были единодушны во мнении. Одна из опрошенных женщин заявила, что не знает, как «сможет выживать» после повышения цен. Другая жительница украинской столицы заявила, что в почти вся зарплата будет уходить на оплату коммунальных услуг.