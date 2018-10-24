Минтруд РФ с 2019 года начнет внедрение программы по снижению бедности в России

Москва, 24 октября. Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает программы по снижению бедности в России. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, ведомство разрабатывает специальные программы по снижению бедности в России. К 2019 году в шести регионах РФ будут внедрены пилотные проекты, для отработки готовящихся программ. Программы предполагают оказание адресной социальной помощи семьям, которые находятся за чертой бедности.

«Мы начинаем со следующего года пилотные проекты с шестью регионами, и будем отрабатывать адресный подход - портрет тех семей, которые находятся за чертой бедности», — сказал Топилин.

Напомним, в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Один из пунктов указа посвящен борьбе с бедностью. Согласно документу, правительство должно существенно сократить количество граждан, живущих за чертой прожиточного минимума к 2024 году.