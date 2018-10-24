Мужчина угрожал взрывом на границе Украины и России

Киев, 24 октября. Мужчина угрожал взрывом вблизи пункта пропуска на границе России и Украины. Об этом сообщил руководитель полиции Харьковской области Олег Бех.

По его словам, мужчина подъехал к полицейскому блокпосту недалеко от автомобильного пункта пропуска и угрожал устроить взрыв. Из-за этого движение через границу было приостановлено.

Позже в Восточном управлении Погранслужбы Украины сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести мужчину из автомобиля. Он не пострадал. Автомобильное движение было возобновлено.

По данным украинских СМИ, неизвестный якобы угрожал взрывом «на религиозной почве». Идет расследование инцидента.

Отметим, что ранее эксперты предупреждали о возможном обострении социальной обстановки, вызванном религиозной ситуацией на Украине. Секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в комментарии Федеральному агентству новостей предупреждал, что Вселенский патриарх Варфоломей будет нести ответственность за последствия церковного раскола.

«Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей», — сказал Волков.

Напомним, в сентябре патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках подготовки к автокефалии украинской церкви. В Русской православной церкви предупреждали о возможных трагических последствиях этого шага. Несмотря на это, синод Константинопольского патриархата отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафемы с глав двух раскольничьих церквей. В РПЦ это решение расценили как «канонически ничтожное», так как оно нарушает нормы церковного строя. Московский патриархат разорвал евхаристическое общение с Константинополем.