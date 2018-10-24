Одобрен закон о налоговых льготах для предпенсионеров | 24 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Совфед России одобрил внесенный Путиным закон о налоговых льготах для предпенсионеров Совет Федерации России сегодня одобрил закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста. Его внес президент России Владимир Путин. Согласно документу, женщины пятидесятипятилетнего возраста и шестидесятилетние мужчины (нынешний предпенсионный возраст) сохранят право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество. Льготы будут действовать при достижении текущего пенсионного возраста, который будет действовать на 31 декабря 2018 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Напомним, что пенсионное законодательство изменилось 27 сентября 2018 года. После принятия Госдумой с 3 октября пенсионный возраст в России для женщин повышен до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

Киевские радикалы потребовали от Порошенко закрыть «пророссийские» телеканалы В Киеве радикальные националисты из группировки «Вольные люди» проводят акцию протеста напротив администрации президента Украины Петра Порошенко. Их главное требование — в короткие сроки закрыть телеканалы NewsOne и «112 Украина». Как сообщил Федеральному агентству новостей один из лидеров «Вольных людей» Иван Брацюн, эти СМИ пропагандируют «пророссийские» идеи и «портят информационную атмосферу» на Украине. Один из главных грехов, которые националисты ставят в вину телеканалам, это то, что они приглашают в свои эфиры политологов, резко критикующих власть и уже поэтому имеющих «пророссийскую» точку зрения.

МИД РФ прокомментировал итоги выборов в Камеруне Россия рассчитывает, что прошедшие в Камеруне выборы президента будут способствовать устойчивому политическому и социально-экономическому развитию в африканской стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Уточняется, что в ходе голосования наблюдатели от Африканского союза не отметили серьезных нарушений. Кроме того, Россия выразила готовность к продолжению сотрудничества с Камеруном в интересах укрепления мира и стабильности на Африканском континенте. Отметим, президентские выборы в Камеруне прошли 7 октября. Их официальные результаты были обнародованы конституционным советом республики в понедельник. Победу с результатом в семьдесят одну целую 28 сотых процента голосов одержал действующий президент Камеруна Поль Бийя.