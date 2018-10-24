Сирия: глава МИД САР обсудил с де Мистурой формирование конституционной комиссии

Дамаск, 24 октября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провел переговоры со спецпосланником ООН Стеффаном де Мистурой в Дамаске. В ходе встречи обсуждались вопросы политурегулирования в Сирии и порядок формирования конституционной комиссии.

«Стороны договорились продолжать контакты для обсуждения идей, продвигающих политпроцесс в Сирии», — говорится в заявлении МИД САР.

Муаллем отметил, что Сирия прикладывает все усилия для решения кризиса. Конституционная комиссия должна быть сформирована в соответствии с международными конституционными нормами.

Напомним, прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первым шагом на пути сирийского урегулирования. Затем в ходе переговоров в Астане страны-гаранты сирийского урегулирования подтвердили намерение сформировать спецкомиссию для разработки основного закона Сирии. Конституционная комиссия САР была сформирована в 2018 году.

В ООН отметили необходимость включить в состав комиссии как представителей правительственный сил САР, так и оппозиции. Кроме того, в комиссию входят представители гражданского общества страны, племен и женщины.