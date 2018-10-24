«Российская делегация в шоке»: депутаты Рады сорвали работу комиссии по вылову рыбы в Азове

Киев, 24 декабря. Депутаты Верховной рады сорвали заседание украинско-российской комиссии по вопросам вылова рыбы в Азовском море, которое проходило в Киеве, заявил руководитель общественной организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко в Facebook.

В состав украинской части комиссии вошел председатель запрещенного в России меджлиса1 Рефат Чубаров. Он и его единомышленники потребовали выдворения главы делегации Росрыболовства из-за ситуации с Крымом.

«Российская делегация в шоке, вызвали своих дипломатов из посольства, просят защитить от радикал-националистов, которых там не было», — заявил Клименко.

Ранее Чубаров выступил с заявлением о том, что переговоры, которые проходят на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, являются недопустимыми. Радикал потребовал от Службы безопасности Украины выдворить главу российской делегации, так как он посещал Крым.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове провели референдум, на котором абсолютное большинство проголосовавших выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».

В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России. После этого украинские власти обвинили Москву в так называемой «агрессии», блокируя сотрудничество стран в различных сферах.

1 Организация запрещена на территории РФ.