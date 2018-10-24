Москва, 24 октября. «Аэрофлот» возобновил субсидированные перелеты на Дальний Восток и в Калининград. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что субсидированные перевозки распространяются на экономический класс. Воспользоваться ими смогут россияне в возрасте до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

«Аэрофлот» будет осуществлять перевозки по субсидированным тарифам до 1 декабря. Авиакомпания приостановила перелеты по специальным тарифам на Дальний Восток и в Калининград в середине октября из-за того, что выделенные на программы средства были исчерпаны. Ранее, как передавала «Газета.ру», «Аэрофлот» начал переговоры с Минтрансом о выделении дополнительных средств на субсидируемые авиаперевозки.