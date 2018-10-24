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«Орлан все оливки склевал»: FT отреагировала на встречу Путина и Болтона карикатурой

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«Орлан все оливки склевал»: FT отреагировала на встречу Путина и Болтона карикатурой

Москва, 24 октября. Британская газета Тhe Financial Times отреагировала на прошедшую встречу помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона и президента России Владимира Путина карикатурой. На фото издания обратил внимание обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. 

Во вторник Болтон провел с российским лидером переговоры, которые длились полтора часа. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На встрече Путин обратил внимание на то, что на гербе США изображен орлан, которой с одной стороны держит 13 стрел, а с другой — оливковую ветвь, которая символизирует миролюбивую политику.

«Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?» — поинтересовался глава государства, намекнув, что внешнеполитический курс США вовсе не миролюбив. 

 Болтон признался, что «оливковую ветвь» он не привез.

«Орлан все оливки склевал»: FT отреагировала на встречу Путина и Болтона карикатурой

Издание Тhe Financial Times изобразило Болтона в виде ракеты. Что в принципе символизирует прозвучавшее на днях заявление американского президента Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Свое решение Трамп объяснил тем, что, по его мнению, Россия якобы не соблюдает данное соглашение. Примечательно, Трамп подчеркнул, что США будут развивать вооружения.

«Орлан все оливки склевал»: FT отреагировала на встречу Путина и Болтона карикатурой

Стоит отметить, что многие эксперты, комментируя заявление Трампа, считают, что выход Вашингтона из договора приведет к тяжелым последствиям и нанесет серьезный ущерб системе стратегической безопасности. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, который более 30 лет назад подписал договор о ракетах средней и меньшей дальности, назвал намерение Трампа «очень странным».

Желание Трампа выйти из договора вызвало недоумение и в США. Американский эксперт, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович заявил, что выход Вашингтона из договора в первую очередь ударит по США, а не по России, так как данной документ является чуть ли не одним из самых выгодных соглашений для Белого дома.

Автор: Дарья Смолина
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