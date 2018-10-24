«Орлан все оливки склевал»: FT отреагировала на встречу Путина и Болтона карикатурой

Москва, 24 октября. Британская газета Тhe Financial Times отреагировала на прошедшую встречу помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона и президента России Владимира Путина карикатурой. На фото издания обратил внимание обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Во вторник Болтон провел с российским лидером переговоры, которые длились полтора часа. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На встрече Путин обратил внимание на то, что на гербе США изображен орлан, которой с одной стороны держит 13 стрел, а с другой — оливковую ветвь, которая символизирует миролюбивую политику.

«Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?» — поинтересовался глава государства, намекнув, что внешнеполитический курс США вовсе не миролюбив.

Болтон признался, что «оливковую ветвь» он не привез.

Издание Тhe Financial Times изобразило Болтона в виде ракеты. Что в принципе символизирует прозвучавшее на днях заявление американского президента Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Свое решение Трамп объяснил тем, что, по его мнению, Россия якобы не соблюдает данное соглашение. Примечательно, Трамп подчеркнул, что США будут развивать вооружения.

Стоит отметить, что многие эксперты, комментируя заявление Трампа, считают, что выход Вашингтона из договора приведет к тяжелым последствиям и нанесет серьезный ущерб системе стратегической безопасности. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, который более 30 лет назад подписал договор о ракетах средней и меньшей дальности, назвал намерение Трампа «очень странным».

Желание Трампа выйти из договора вызвало недоумение и в США. Американский эксперт, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович заявил, что выход Вашингтона из договора в первую очередь ударит по США, а не по России, так как данной документ является чуть ли не одним из самых выгодных соглашений для Белого дома.