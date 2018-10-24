Россия не хочет войны, но готова ответить: эксперт о возможном размещении армии США в Польше

Планы Польши разместить на своей территории дивизию армии Соединенных Штатов вынуждают Российскую Федерацию принимать ответные меры, с таким заявлением выступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сказал он на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Кроме того, по мнению Шойгу, намерения Польши контрпродуктивны. Они не помогают стабильности, не говоря уже об укреплении региональной безопасности. Глава российского министерства обороны заметил, что РФ не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом, наоборот — Россия стремится к сотрудничеству в сфере безопасности.

Оборонная политика

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Сергея Шойгу.

«Россия не хочет войны, и это бесспорный факт. Но РФ готова ответить на любые вызовы ее национальной безопасности, и это тоже бесспорный факт. Я бы рассматривал проблему не с точки зрения гонки вооружений, а под углом вполне себе штатных мероприятий. У нас в информационном поле сложилось несколько неправильное представление о российской оборонной политике. Массам представляют ситуацию так, что НАТО размещает очередную базу, а мы думаем, как минимизировать возможный ущерб от этого», — пояснил Андрей Иванов.

На самом деле, заметил эксперт, российская оборонная мощь крепнет согласно детально разработанному продуманному плану. Россия модернизирует свое вооружение, осваивает новую тактику ведения боевых действий, старые образцы оружия заменяет на новые и, главное, меняет систему подготовки кадров для армии. И вот именно это, а не появление каких-то отдельных ракет в конкретных местах, раздражает Запад.

«Запад хотел бы вынудить нас действовать опрометчиво, только реагировать на сиюминутные вызовы. Но Россия не поддается на такие провокации и проводит именно системную работу, реализует долгосрочную стратегию обеспечения безопасности. Мы прекрасно понимаем, что ни одна дополнительная база НАТО не может изменить баланс сил. Когда Альянс проводит очередные учения у российских границ, он просто хочет вынудить Москву на неадекватный поступок, прежде всего, в политической плоскости.

Но Россия действует последовательно и вдумчиво. Мы анализируем, как будут развиваться вооружения и военная наука со временем, и принимаем соответствующие меры», — резюмировал Андрей Иванов.

Заметим, что в последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из РФ. Так, польские власти приняли программу резкого увеличения численности своей армии. Кроме этого, в Польше дислоцируется многонациональная боевая батальонная группа Североатлантического альянса и бронетанковая бригада армии Соединенных Штатов.