«Никак не холостяк»: Шнуров показал свою новую жену

Москва, 24 октября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фотографию с молодой женой. Для шоумена брак с 28-летней Ольгой Абрамовой стал уже четвертым.

Фотографию в Instagram Шнуров уже традиционно сопроводил шуточным стихом. На фотографии Шнуров стоит в обнимку с женой на набережной Санкт-Петербурга.

«Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк», — пишет Шнуров.

Напомним, с предыдущей супругой Матильдой Сергей Шнуров развелся 15 августа 2018 года после восьми лет брака. Обстоятельства новой женитьбы Шнуров тщательно скрывал. Как сообщает «Пятый канал», Шнуров тайно женился 17 октября, хотя официально бракосочетание было назначено на ноябрь.