«Никак не холостяк»: Шнуров показал свою новую жену
Москва, 24 октября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фотографию с молодой женой. Для шоумена брак с 28-летней Ольгой Абрамовой стал уже четвертым.
Фотографию в Instagram Шнуров уже традиционно сопроводил шуточным стихом. На фотографии Шнуров стоит в обнимку с женой на набережной Санкт-Петербурга.
«Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк», — пишет Шнуров.
Напомним, с предыдущей супругой Матильдой Сергей Шнуров развелся 15 августа 2018 года после восьми лет брака. Обстоятельства новой женитьбы Шнуров тщательно скрывал. Как сообщает «Пятый канал», Шнуров тайно женился 17 октября, хотя официально бракосочетание было назначено на ноябрь.
Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.