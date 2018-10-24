Я бы боялся предупреждений Шойгу: эксперт предостерег НАТО от усиления активности у границ России

Военная активность Североатлантического альянса у российских границ достигла небывалого масштаба, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика Альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — подчеркнул министр.

При этом НАТО для продвижения своих намерений активно задействует миф о российской угрозе, считает Сергей Шойгу. Комментируя это заявление, депутат Государственной думы России Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что министр обороны РФ не просто так заявил о возможной угрозе со стороны Альянса.

«По всем нормативам и методикам можно просчитать, к чему готовятся вооруженные силы того или иного государства — к учениям либо к реальным полномасштабным действиям. Так вот, разведывательные возможности России позволяют ей прогнозировать действия вероятного противника на шесть месяцев вперед. Соответственно, на основе подобных прогнозов вырабатываются решения для упреждения», — подчеркнул Шерин.

Депутат также отмечает: заявление, которое озвучил министр обороны России, было сделано специально для руководства Альянса. «Ведь партнеры Москвы должны понимать, что Кремлю известны их планы, понятны их намерения и возможные действия».

«Тем более руководители нашего военного ведомства — это же не депутаты Верховной рады Украины, которые почем зря несут чушь. Наш министр отличается тем, что всегда выступает со взвешенными и обоснованными заявлениями. Если Шойгу такую проблему обозначил, значит, она действительно существует, но это не означает, что у россиян должны быть какие-то панические настроения. На самом деле на месте НАТО я бы боялся предупреждений Шойгу», — заключил депутат.

Официальная Москва уже не раз заявляла о значительно возросшей военной активности Североатлантического альянса у границ Российской Федерации. Кроме того, в Кремле всегда указывают на то, что Россия не представляет ни для кого угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что в крупнейших со времени окончания холодной войны военных маневрах Альянса Trident Juncture в Норвегии будет задействовано около 50 тысяч военных, 250 самолетов и 65 кораблей. Сами учения начинаются 25 октября.