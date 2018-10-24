Киев, 24 октября. Развертывание миссии ООН в Донбассе поможет восстановить мир на Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы Украины, несмотря на все вызовы Киев поддерживает деятельность ООН и верит в будущее организации. Порошенко добавил, что сделать полезной Организацию Объединенных Наций – общая цель.

По мнению президента, для Украины это могло бы быть развертывание миротворческой миссии на юго-востоке государства. Порошенко предложил восстановить мир в Донбассе «мощным мандатом» миссии ООН.

Напомним, в сентябре Порошенко призвал ООН развернуть миссию в Донбассе для решения конфликта. В Москве ответили, что размещение миротворцев в Донбассе невозможно без согласия ДНР и ЛНР. Кремль потребовал привлечь Донецкую и Луганскую народные республики к переговорам по размещению миротворцев ООН в Донбассе, подчеркнув, что без согласия или консенсуса с представителями республик принимать такого рода решения невозможно.

Киев начал военную операцию в Луганской и Донецкой народных республиках после того, как они провозгласили свою независимость, не согласившись с государственным переворотом на Украине.