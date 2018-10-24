Трое пострадавших в римском метро фанатов ЦСКА обратились за страховыми выплатами

Рим, 24 октября. Трое граждан РФ, пострадавших во вторник в римском метро из-за неисправности эскалатора, обратились за выплатами к своим страховщикам — двое в фирму «АльфаСтрахование», один — в «Ренессанс Страхование».

В пресс-службе «АльфаСтрахования» заверили, что окажут всю необходимую помощь застрахованным россиянам.

«К сожалению, число пострадавших может быть больше, потому что мы на данный момент не понимаем всей тяжести произошедшего и конечное число пострадавших россиян», — говорится в сообщении страховой фирмы.

Сообщается, что в «Ренессанс Страхование» на сегодняшний день поступило одно обращение, передает РИА Новости.

Отмечается, что у клиента «Ренессанс Страхования» полис с покрытием в 50 тысяч евро — данных средств должно быть достаточно, чтобы оплатить лечение и обратную дорогу.

В прошедший вторник вечером на станции метро «Репубблика» в итальянской столице поломался эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, в результате пассажиры начали падать. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских футбольных фанатов, которые направлялись на лигочемпионский поединок между московским ЦСКА и римским клубом «Рома».

По последним данным, 16 россиян получили различные травмы и ранения.