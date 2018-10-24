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Счастливчик в США сорвал рекордный джекпот в 1,6 млрд долларов

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Счастливчик в США сорвал рекордный джекпот в 1,6 млрд долларов

Вашингтон, 24 октября. В американском штате Южная Каролина купили выигрышный билет лотереи Mega Millions. Имя счастливчика еще не названо, однако известно, что он выиграл рекордный джекпот в истории — 1,6 миллиарда долларов.

Разбогатеть купившему билет помогла невероятная удача, шансы угадать все 6 цифр составляли 1 к 302,5 миллиона. Победитель может попросить организаторов лотереи не разглашать свое имя, а забрать всю сумму сразу у него не получится — придется «довольствоваться» 900 миллионами долларов. По частям получить 1,6 миллиарда счастливчик может в течение 29 лет.

  

 

 

  

Автор: Федор Веснин
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