Счастливчик в США сорвал рекордный джекпот в 1,6 млрд долларов
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Вашингтон, 24 октября. В американском штате Южная Каролина купили выигрышный билет лотереи Mega Millions. Имя счастливчика еще не названо, однако известно, что он выиграл рекордный джекпот в истории — 1,6 миллиарда долларов.
Разбогатеть купившему билет помогла невероятная удача, шансы угадать все 6 цифр составляли 1 к 302,5 миллиона. Победитель может попросить организаторов лотереи не разглашать свое имя, а забрать всю сумму сразу у него не получится — придется «довольствоваться» 900 миллионами долларов. По частям получить 1,6 миллиарда счастливчик может в течение 29 лет.
And we may never know who the one lucky winner is because SC allows winners to remain anonymous. ????????https://t.co/k2kiHek3JG— Jeff Chirico (@JeffChirico) October 24, 2018