Счастливчик в США сорвал рекордный джекпот в 1,6 млрд долларов

Вашингтон, 24 октября. В американском штате Южная Каролина купили выигрышный билет лотереи Mega Millions. Имя счастливчика еще не названо, однако известно, что он выиграл рекордный джекпот в истории — 1,6 миллиарда долларов.

Разбогатеть купившему билет помогла невероятная удача, шансы угадать все 6 цифр составляли 1 к 302,5 миллиона. Победитель может попросить организаторов лотереи не разглашать свое имя, а забрать всю сумму сразу у него не получится — придется «довольствоваться» 900 миллионами долларов. По частям получить 1,6 миллиарда счастливчик может в течение 29 лет.