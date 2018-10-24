Десять российских банков повысили ставки по вкладам за два дня

Москва, 24 октября. Десять российских банков повысили доходность по вкладам в рублях всего за два дня с 22 октября. Сбербанк и ВТБ задали тренд: еще с 12 октября эти крупнейшие кредитные организации увеличили ставки по вкладам до более чем 7%.

Московский кредитный банк (МКБ) и входящие в топ-30 по активам «Возрождение», «Русский стандарт» и Совкомбанк оказались в числе тех, кто поднял проценты по вкладам за два дня. Так, максимальная ставка у Совкомбанка составляет 8% при размещении средств на три месяца и 7% — на год, МКБ повысил ставки по вкладу «Все включено». 7,25% приходится на максимальную доходность в зависимости от тарифа.

Сразу два вклада «Русского стандарта» стали более привлекательными. Доходность вклада «Русский Стандарт — Пенсионный!» при размещении денег на 330 дней составляет теперь 7,5% годовых, второго — «Русский Стандарт — Максимальный доход +» — 7,25% до 370 дней.

Банк «Возрождение» поднял ставки по вкладу «Добрые традиции».Московский Индустриальный Банк повысил ставки по двум вкладам. Заубер Банк повысил ставки по трем рублевым вкладам.

Банк «Пойдем!» запустил вклад «Капитал+» с максимальной ставкой 7,5%, передает издание News.ru.

Напомним, ранее Сбербанк начал обменивать бонусы своей программы «Спасибо» на рубли.