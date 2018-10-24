Россия может веками не замечать Норвегию: эксперт оценил решение сенаторов не приезжать в Осло

Члены Совета Федерации решили временно отказаться от деловых поездок в Норвегию. Как отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, сенаторы откажутся от рабочих визитов в Осло из-за недружественных действий норвежских властей в адрес России.

«На данном этапе воздержались от участия в двух парламентских мероприятиях на территории Норвегии, куда были приглашены российские участники», — цитирует Косачева РИА Новости.

Ранее норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подобные действия провокацией.

О задержании россиянина стало известно 23 сентября. В полиции Норвегии полагали, что он занимался шпионажем во время семинара Европейского центра парламентских исследований.

В посольстве РФ в Осло заявили, что дело носит надуманный характер. Сотрудник аппарата верхней палаты парламента Михаил Бочкарев вернулся в Россию 20 октября, после того как норвежский суд освободил его из-под ареста, однако Норвегия до сих не пор не предоставила разъяснений в связи с инцидентом.

Косачев также заметил, что члены Совета Федерации будут принимать решение о посещении Норвегии в зависимости от реакции Стортинга «на закончившуюся полным фиаско провокацию в отношении Бочкарева».

Российские сенаторы подчеркнули, что без разъяснений норвежской стороны «нормальная тенденция» в межпарламентских отношениях стран невозможна.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей подчеркнул, что российские парламентарии поступают абсолютно правильно и Москва, по большому счету, может не обращать внимания на провокации со стороны соседних государств.

«Норвежцы не пострадают прямо, а если им не интересны хорошие отношения с Россией, значит, будут плохие. Я всегда отвечаю на этот вопрос так: если вам не нужны с кем-то хорошие отношения и если вы намерены их портить, то так тому и быть. Если вы считаете, что плохая дипломатия чему-то в жизни помогает, то, очевидно, у вас не очень добрые намерения. Поэтому, на мой взгляд, ситуация предельно ясна с точки зрения перспективы диалога. Если Норвегии все равно, какие у нее деловые отношения с огромным соседом, то, бесспорно, она имеет что-то другое в виду, например, то, что она должна стать территорией сдерживания России», — заметил собеседник агентства.

По мнению политолога, позиция Осло и эскалация конфликта не совсем ясны, ведь дружественный диалог с Москвой скандинавской стране даже больше нужен, чем России. Именно поэтому нежелание устанавливать дипломатию согласно международным нормам обернется ответными мерами со стороны РФ по отношению к Норвегии.