«Новый майдан может уничтожить и власть, и оппозицию»: МВФ не требовал от Киева роста цен на газ

У администрации президента в Киеве в среду прошел митинг против повышения тарифов на газ для населения. Его организовала партия «Батькивщина», возглавляемая Юлией Тимошенко.

Митингующие требуют немедленно отменить решение кабмина Украины о повышении цен на газ для потребителей на 23,5% с ноября этого года, которое было принято 19 октября. Кроме того, киевляне выступают за уход в отставку действующего украинского руководства.

По словам директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, организуя такие протестные акции, Юлия Тимошенко борется за повестку дня с нынешними украинскими властями.

«Но все зависит от того, как будет действовать Тимошенко. Согласно опросам населения, 80-90% украинцев считают, что повышение тарифов на газ несправедливо. И при надлежащей организации, с включением в кампанию против роста цен на газ оппозиционных сил, можно устроить реально большой тарифный майдан», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Руслан Бортник.

При этом украинский политолог выразил мнение, что на самом деле Тимошенко по-настоящему не заинтересована в новом майдане, поскольку существует риск, что в его результате придет к власти не она, а кто-то другой.

«Любой новый майдан может привести к власти не первого и второго, а третьего. Это известный факт. И очередной майдан может уничтожить не только действующую власть, но и ее оппозицию. Это очень опасный инструмент. Украинские политики стараются использовать его с большой осторожностью», — пояснил Руслан Бортник.

Примечательно, что на вопрос о том, повысила бы Тимошенко цены на газ для населения по требованию МВФ, если бы ее выбрали президентом Украины, политолог заявил, что Международный валютный фонд во всей этой истории ни при чем.

«Разве вы не понимаете, что это не МВФ заставил Киев повысить цены на газ, а Киев сам придумал это сделать? Потому что сначала пишется письмо из Киева в МВФ, в котором говорится, что им нужны такие-то деньги и они готовы на такие-то программы. Это письмо подписывают президент, премьер-министр, глава парламента и Нацбанка. Потом это письмо ложится в основу меморандума Украины и МВФ. Поэтому говорить, что рост тарифов на газ — чисто требование МВФ, неправильно. Это согласованная позиция Киева», — сообщил Руслан Бортник.

Украинский эксперт подчеркнул, что МВФ никогда не требует повышать тарифы для населения. Перед тем, как предоставить кредит, Международный валютный фонд требует ликвидировать дефицит государственного бюджета. Сделать это можно разными способами.