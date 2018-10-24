Связи с «Северным потоком — 2» нет: Берлин объяснил покупку СПГ у США

Берлин, 24 октября. Германии необходима покупка сжиженного природного газа (СПГ) у США, в частности для судоходства и морской экономики, однако заинтересованность в нем никак не связана с проектом строительства газопровода «Северный поток – 2», объяснили в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

В качестве примера ведомство привело исследования специалистов о том, что суда, курсирующие на газовой тяге, как правило, на 80% экологичнее обычных. В связи с этим строительство терминала по приему СПГ, в строительстве которого заинтересовано федеральное правительство, стало бы предпосылкой для заправки в Германии судов данным ресурсом.

«СПГ может диверсифицировать газоснабжение Германии и повысить энергобезопасность. Связи с «Северным потоком — 2» здесь нет. Любой источник поставок газа может увеличить энергобезопасность еще больше», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Напомним, газета Wall Street Journal сообщала ранее, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку в размере 500 миллионов евро проекту строительства терминала для приема поставок СПГ на севере Германии. По данным издания, такой шаг способен сгладить противоречия между Германией и США, а также защитить проект строительства «Северного потока — 2» от американских санкций.

Президент США Дональд Трамп одобрил планы Германии, подчеркнув, что у Штатов «все прекрасно с налоговым послаблением и с изменением законодательства».

Стоит отметить, что запуск газопровода «Северный поток – 2» назначен на конец 2019 года, он будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Протяженность составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

В то же время западные политики продолжают давление на Германию, призывая страну отказаться от возведения сооружения на ее территории.