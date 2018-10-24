Российские сенаторы отказались от поездок в Норвегию из-за ареста Бочкарева

Москва, 24 октября. Российские сенаторы отказались от поездок в Норвегию в ближайшее время из-за ареста в Осло сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева. Об этом в среду заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«На данном этапе воздержались от участия в двух парламентских мероприятиях на территории Норвегии, куда были приглашены российские участники», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Косачев добавил, что решения по поводу более поздних планов будут приниматься в зависимости от того, как отреагирует парламент Норвегии «на закончившуюся полным фиаско провокацию в отношении Бочкарева».

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан в Осло 21 сентября. В Норвегии его обвинили в «шпионаже» во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации в здании парламента страны. Как сообщала «Газета.ру», в минувшие выходные Бочкарев вернулся в Москву.

Российская сторона не раз подчеркивала, что все обвинения в адрес Бочкарева надуманны и не имеют доказательной базы. Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что инцидент с Бочкаревым не останется безнаказанным.