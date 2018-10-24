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МИД РФ сообщил о закрытии станции римского метро, где пострадали фанаты ЦСКА

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МИД РФ сообщил о закрытии станции римского метро, где пострадали фанаты ЦСКА

Рим, 24 октября. Дипломатическое ведомство РФ предупредило россиян, находящихся в столице Италии, о временном закрытии станции метрополитена «Репубблика» (Repubblica) в связи с обрушением эскалатора. Об этом сообщается в департаменте ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter-аккаунте ведомства.

«Италия — временное закрытие станции Repubblica римского метрополитена в связи с обрушением эскалатора», — следует из сообщения ведомства.

В минувший вторник вечером на станции римского метрополитена «Репубблика» обрушился эскалатор: при спуске конструкция внезапно ускорила движение, в результате образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских фанатов, которые направлялись на встречу Лиги чемпионов между московским ЦСКА и итальянской «Ромой». По последним данным, в результате ЧП пострадали 16 россиян, они были доставлены в больницу.

Римская прокуратура инициировала следственное дело в связи с инцидентом в столичном метро.

Ранее руководитель МВД Италии Маттео Сальвини обвинил российских футбольных фанатов в том, что они якобы начали беспорядки, которые привели к поломке эскалатора в римском метро.

Автор: Алексей Громов
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