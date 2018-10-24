В Госдуме предлагают «миграционную амнистию» для бежавших от войны граждан Украины

В Государственной думе обсудили новую правительственную программу по миграционной политике. Разговор о концепции системных мер в этом важном вопросе проходил в «закрытом режиме». Результатом реализации плана должны стать законопроекты, внесенные президентом РФ, правительством и депутатами, к примеру о введении «статуса соотечественника», упрощенном виде на жительство или гражданстве для высококвалифицированных кадров.

О совместных планах парламентариев и правительства по решению наболевших миграционных вопросов, включая упрощение получения гражданства РФ для соотечественников с Украины, Федеральному агентству новостей рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

— Сергей Анатольевич, в Госдуме состоялось обсуждение концепции мер миграционной политики. В чем суть этой программы и что за ней последует?

— Разработка и принятие такой концепции — инициатива правительства и президентской стороны. Считаю, что вопрос очень важен. Из-за ситуации на Украине вопрос миграционной политики становится приоритетным для парламента, для всех партий, которые в нем представлены.

Концепция — это база, на основе которой в течение ближайших трех месяцев будет сформирован план законодательных практических мер, нормативных актов.

Это начало системности в работе, а не латание дыр, как было раньше, связанных, к примеру, с фиктивными квартирами и «резиновыми» офисами. Идет формирование целостной системы, которая исходит из основных национально-государственных интересов России, защиты прав человека и наших соотечественников за рубежом.

Первый вопрос — это вопрос миграции. Насколько мы способны использовать мигрантов для решения дефицита работников в определенных отраслях? Здесь есть ряд проблем. Например, отсутствует реестр таких специальностей. Нужно регулировать, какие квоты нам давать в регионах.

Мы считаем, что нужно определить категории тех кадров, в которых нуждается Россия. У нас до сих пор нет перечня высококвалифицированных кадров, и постоянно возникает вопрос, включать ли туда филиппинских нянь или поваров. Вопрос должен быть решен в максимально короткое время.

Наше стимулирование миграции должно заключаться именно во временном пребывании мигрантов в России, с тем чтобы они не только оказывали поддержку своим семьям и странам, но и помогали Российской Федерации, в том числе отчислениями в налоговую систему и внебюджетные фонды.

Мы сочли необходимым предложить ряд мер по высококвалифицированным кадрам, и ряд законов будет принят. Будет сформирован реестр нужных в России профессий — не обязательно высококвалифицированных: мы надеемся, что будет в рамках квот соответствующее решение.

Отдельно обсуждались вопросы контроля на границе и борьба с распространением экстремистских тенденций в среде мигрантов. Нужно исключить трансферы экстремистских потоков на территории России: после снижения напряженности в Сирии мы понимаем важность этих задач.

Я должен сказать, что в рамках проекта подготовки бюджета мы увеличиваем финансирование по контролю пребывания, переезда мигрантов, дактилоскопии, формированию единой базы данных. Это серьезная программа.

— На прошлой неделе в ходе пленарного заседания полномочный представитель правительства в Госдуме сообщил, что в комитете в настоящее время находится законопроект, который решит многие вопросы получения гражданства для наших соотечественников на Украине. Обсуждали эту тему?

— Защита наших соотечественников, прежде всего на Украине, — наиболее острая задача. Но, я так понимаю, это вопрос не только Украины, но и стран Прибалтики. Мы хотим предложить нашим коллегам, вместе с Администрацией президента и правительством, пойти здесь семимильными шагами и запустить процесс упрощенного гражданства. Для этого предлагаем президенту дать дополнительные полномочия по определению категорий людей, имеющих право на приобретение гражданства в упрощенном порядке.

Мы планируем принять еще ряд законодательных актов для тех, кто переезжает к нам, касающихся не только гражданства, но и вида на жительство. Мы снимаем пятилетние ограничения (в настоящее время вид на жительство в России выдается на 5 лет с возможным продлением по окончании этого срока еще на 5 лет. — Прим. ФАН) Мы хотим облегчить ситуацию с региональными квотами, со сроками получения разрешения на временное пребывание и вида на жительство.

Мы хотим продумать и ввести дополнительный «статус соотечественников». Не обязательно человек, находясь за границей, должен получать паспорт гражданина, но нужно сделать так, чтобы он смог получить его после въезда в Россию в ускоренном порядке.

Далее мы хотим ввести категории стран, где массово нарушаются права и свободы человека. И мы считаем, что Украина, к сожалению, становится такой страной. И мы планируем разработать механизмы или меры, которые предусматривают ускоренное получение гражданства или вида на жительство без обязательных «высылок» и подтверждений выхода из гражданства той страны, откуда человек приезжает. Я думаю, что это правильное решение.

Обсуждался вопрос «миграционной амнистии». Потому что многие граждане бежали в Россию из районов боевых действий. У них нет подтверждения, многие находятся в России без документов, без законных на то оснований. Мы хотим помочь этим людям, которые стали жертвами массового нарушения прав человека. Это наши соотечественники, носители русского языка, которые духовно считают себя частью нашей страны.

Это вопрос геополитический, репатриационный. Мы изучаем опыт Германии, Израиля, США, Венгрии. Я думаю, что это движение в правильном направлении. Каждый человек, который считает себя частью нашей страны, имеет на то законные основания, должен понимать, что дорога к гражданству будет достаточно проста и на его пути не будет бюрократических рогаток и каких-то поборов.

— Кто станет инициатором тех законодательных инициатив, о которых вы упомянули?

— Что-то будут вносить депутаты, что-то — правительство, что-то — президент. Сейчас мы вместе с концепцией рассмотрели в нулевом чтении еще ряд законопроектов, которые касаются помощи в получении разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России для высококвалифицированных кадров. Это облегчит сроки для получения вида на жительство и проживания в этом режиме для наших соотечественников. Мы надеемся, что эти законы, после консультаций с правительством, будут внесены.

Это очень правильно, потому что в таких вопросах, как миграция и права соотечественников, которым угрожают в ряде стран, должен быть диалог ветвей власти. И депутаты должны участвовать в принятии решений. Потому что депутаты — зрелые политики, они сталкиваются с подобными проблемами во время работы в регионах, получают письма.

Не должно быть в миграционной сфере разных категорий граждан. Например, одни у нас имеют все права, а другие — ряд ограничений, например они не могут работать на госслужбе. Это люди, которые вышли из гражданства Украины, но не имеют соответствующих подтверждений.

Сейчас в ряде стран, в том числе на Украине, существует угроза массового нарушения гражданских прав и свобод: в отношении языка, свободы вероисповедания — это нарушение международных обязательств Украины по обеспечению прав человека. Мы считаем, что Россия должна выполнить свою великую правозащитную функцию и защитить этих людей. Нам нужно быть максимально лояльными и приглашать тех, кто чувствует угрозу своей жизни за рубежом, в Россию.

— Что из законопроектов в сфере миграционной политики уже готово к рассмотрению?

— 25 октября мы хотим вынести на первое чтение инициативу о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ». А 10 декабря мы планируем провести открытые парламентские слушания с участием наших соотечественников, представителей русских общин, чтобы получить необходимые предложения к тому валу законопроектов, которые готовятся и, в том числе, находятся сейчас в комитете.

Они были заморожены, потому что мы сначала хотели принять концепцию, чтобы понимать глобальные цели и задачи. Теперь сформирован план мер по реализации этой концепции, и мы можем работать над системными изменениями в законодательстве.