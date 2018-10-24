Названы самые престижные и высокооплачиваемые профессии в России

Москва, 24 октября. Более четверти россиян считают профессию врача наиболее престижной в стране, а с точки зрения доходности лидирует профессия юриста. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Исследователи задали россиянам вопрос, какие профессии они считают наиболее престижными в стране. Более четверти (26%) назвали профессию врача наиболее престижной. 16% россиян считают наиболее уважаемой труд учителя, а 14% — профессию юриста.

Как пишет РИА Новости, специалисты также поинтересовались у населения, какие профессии они считают наиболее хорошо оплачиваемыми. 15% россиян наиболее доходными считают профессию юриста, адвоката или прокурора. Кроме того, 13% жителей страны уверены, что лучше всего в стране платят политикам. Еще по 12% сочли доходными работу врача и нефтяника.