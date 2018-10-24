Спасти снежного барса: в Минприроды рассказали, как в России защищают краснокнижного ирбиса

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды РФ) ответило на вопросы Федерального агентства новостей, касающиеся защиты в нашей стране знаменитого снежного барса (ирбиса, снежного леопарда), удивительной красоты животного семейства кошачьих, обитающего в горах Центральной Азии и внесенного в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).

В Минприроды рассказали, какие меры принимаются в нашей стране для защиты, спасения и увеличения популяции этого краснокнижного животного.

— Какие меры по защите снежного барса предпринимаются сейчас в России? Как вы оцениваете их эффективность?

— На сегодняшний день в ареале обитания снежного барса создана серия ООПТ (особо охраняемых природных территорий) федерального значения. Это Сайлюгемский национальный парк, Алтайский заповедник, Саяно-Шушенский заповедник, заповедник Убсунурская котловина, Тункинский национальный парк, заказник Позарым, Катунский заповедник. Также действует ряд ООПТ регионального значения.

На территориях, входящих в ареал ирбиса, постоянно ведется усиление борьбы с браконьерством, что хорошо сказывается на восстановлении популяции.

АНО «Центр природы Кавказа» сейчас разрабатывает программу по восстановлению снежного барса во всей Южной Сибири. Программа включает различные аспекты: организацию охраны естественных группировок и их реинтродукцию (переселение (транслокация) и заселение вновь диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали, включающее их реабилитацию).

Для России в вопросе транслокации важную роль играет международное сотрудничество. Дело в том, что на территории нашей страны на сегодня нет группировок ирбисов, откуда можно было бы изъять животных и переселить их в другое место. Для этого могут быть использованы снежные барсы из Монголии и Таджикистана, где ирбисы в поисках добычи нередко выходят к людям, представляя опасность для домашнего скота. Таким «конфликтным» животным наша страна может предоставить безопасный дом в местах с большим количеством сибирских козерогов, являющихся основной кормовой базой снежного барса.

— Налажена ли координация в данной области с коллегами из других стран (Казахстан, Узбекистан и др.), где обитают снежные барсы? Планируются ли совместные мероприятия?

— У нас налажены очень хорошие взаимоотношения с Таджикистаном и Монголией. У Монголии и России есть ряд соглашений, в частности по трансграничному сотрудничеству в области ООПТ, которые касаются не только снежного барса, но и аргали (алтайского горного барана) и дзерена (монгольской зобастой антилопы).

— Как вы оцениваете меры по борьбе с браконьерами? Не планируется ли внесение на рассмотрение Госдумы законопроектов об ужесточении ответственности за охоту на редкие и вымирающие виды?

— На сегодняшний день с законодательной точки зрения приняты достаточно жесткие меры — уголовное преследование не только за сам факт браконьерства, но и за торговлю дериватами (шкурами, рогами и т. д.). Однако на практике суды часто встают на сторону браконьера. Если ситуация изменится и нарушителей начнут судить по всей строгости закона, ситуация с браконьерством улучшится.

Кроме того, у Минприроды России есть понимание необходимости усиления работы в области охраны заповедных территорий, оснащения отделов охраны ООПТ, увеличения штата сотрудников, увеличения зарплат государственных инспекторов, повышения их квалификации и т. д. Работа в этом направлении ведется.

— У амурских тигров есть «звездные» защитники вроде знаменитых артистов Леонардо Ди Каприо или Памелы Андерсон. Есть ли знаменитости, поддерживающие именно снежных барсов? Планируются ли мероприятия для популяризации данной тематики (возможно, имеет смысл объявить очередной Год снежного барса)?

— Леонардо Ди Каприо в том числе активно поддерживает и снежного барса. На территориях, относящихся к ареалу снежного барса, ежегодно проводятся различные мероприятия, посвященные этому хищнику.

Справка ФАН

Ирбис, или снежный барс, — это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии.

В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала, по разным оценкам их в мире всего 4-7 тысяч особей. В XX веке снежный барс был внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу РФ, а также в охранные документы других стран. В настоящее время охота на ирбиса запрещена.

Напомним, в 2010 году под личным контролем тогдашнего председателя правительства РФ Владимира Путина в нашей стране была начата программа «Ирбис — снежный барс» для изучения и мониторинга популяции этого животного.