Гройсман намекнул украинцам на новый этап повышения тарифов на газ после выборов

Киев, 24 октября. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что цены на природный газ для населения страны не будут повышаться в текущий отопительный сезон.

Гройман прокомментировал информацию о том, что по требованию Международного валютного фонда Киев в скором времени повысит стоимость газа для населения на 35%. Премьер-министр отсрочил эту меру, однако намекнул украинцам на новый этап повышения тарифов на газ после президентских выборов.

«Ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне цена на газ повышаться не будет», — пообещал он.

Стоит отметить, что сроки отопительного сезона на Украине определяют погодные условия. В среднем он длится до середины апреля. Таким образом, глава правительства Украины дал понять жителям, что до президентских выборов, запланированных в стране на 31 марта 2019 года, цены на газ повышаться не будут.

Ранее, 19 октября, украинское правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения до 8550 гривен (примерно 303,2 доллара) за тысячу кубометров. Таким образом, тариф возрос на 23,5%. В Киеве пояснили, что кабмин был вынужден пойти на этот шаг по требованию МВФ. Отмечалось, что цены должны быть подняты с 1 ноября.

Гройсман ранее объяснил украинцам, что, если бы кабмин ослушался Международный валютный фонд, то это бы могло привести к разрыву сотрудничества Киева с международными финансовыми организациями, и как следствие — дефолт Украины.