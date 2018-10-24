«Газпром» отказался комментировать взыскание «Нафтогазом» 18 миллионов долларов

Москва, 24 октября. В российской корпорации «Газпром» отказались комментировать ситуацию со взысканием «Нафтогазом Украины» 18 миллионов долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа в счет «долга», который постановил арбитраж в Стокгольме. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

О ситуации по спору компаний сообщил ФАН заместитель начальника департамента по информационной политике российской корпорации, который подчеркнул, что не уполномочен комментировать произошедшее.

«В пресс-службе «Газпрома» заявили, что они вообще не комментируют эту тему», — передал корреспондент ФАН.

О взыскании 18 миллионов долларов стало известно ранее от коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который опубликовал соответствующую информацию в социальной сети Facebook. Данную сумму украинская компания взыскала в дополнение к 2,1 миллиарда долларов, которые уже были получены от «Газпрома» в виде газа в соответствии решением арбитража.