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Песков прокомментировал информацию о возможном срыве пусков «Союза»

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Песков прокомментировал информацию о возможном срыве пусков «Союза»

Москва, 24 октября. Страхование грузового космического корабля «Прогресс МС-10» — дело Роскосмоса и страховых компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песоков.

В Кремле тема страхования «Прогресса МС-10» никак не обсуждается, заявил Песков.  По словам политика, Кремль рассчитывает, что эту ситуацию урегулирует Роскосмос.

«Мы видели сообщения на этот счет [страхования], но надеемся что эта ситуация будет урегулирована самой компанией. Это вопрос компаний», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что запуски ракет «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» и ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» могут быть не осуществлены в запланированное время, если Роскосмос не сможет застраховать гражданскую ответственность при запуске до назначенных дат — 3 ноября для «Союза-2.1б» и 18 ноября для «Союза-ФГ».

Автор: Дарья Смолина
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