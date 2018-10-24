Песков прокомментировал информацию о возможном срыве пусков «Союза»

Москва, 24 октября. Страхование грузового космического корабля «Прогресс МС-10» — дело Роскосмоса и страховых компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песоков.

В Кремле тема страхования «Прогресса МС-10» никак не обсуждается, заявил Песков. По словам политика, Кремль рассчитывает, что эту ситуацию урегулирует Роскосмос.

«Мы видели сообщения на этот счет [страхования], но надеемся что эта ситуация будет урегулирована самой компанией. Это вопрос компаний», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что запуски ракет «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» и ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» могут быть не осуществлены в запланированное время, если Роскосмос не сможет застраховать гражданскую ответственность при запуске до назначенных дат — 3 ноября для «Союза-2.1б» и 18 ноября для «Союза-ФГ».