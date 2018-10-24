Саратов по ошибке попал в список самых пьющих городов — эксперт

Москва, 24 октября. Саратов назван самым пьющим городом в России в исследовании, проведенном Zoom Market. Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев в разговоре с Федеральным агентством новостей считает, что исследование проведено некорректно.

«Во-первых, мне неизвестна эта служба, которая проводила опрос, никогда раньше о ней не слышал. Во-вторых, как формулировались сами вопросы, — тоже непонятно. Их результат совершенно не коррелируется с теми данными, которые у нас есть. Традиционно к числу самых пьющих относились северные и сибирские регионы с неблагоприятным климатом, поэтому появление в их опросе на втором месте Ханты-Мансийска еще как-то ближе к действительности. Но Саратов — тут явно какая-то ошибка. Словом, есть ощущение, что это исследование непрофессиональное. И непонятно, для чего оно сделано», — резюмировал эксперт.

С его точкой зрения полностью согласны и в Национальном научном центре наркологии. Там ФАН сообщили, что для них индикатором является уровень заболеваемости алкогольным психозом.

Наиболее высокий уровень этого заболевания наблюдается в Республике Карелия, Ненецком, Чукотском АО, Еврейском АО. Если брать показатели по госпитализации, то здесь в лидерах та же Карелия, Ненецкий АО, а также Смоленская, Тверская и Псковская области.

Саратовская область и сам город Саратов, по данным Национального центра, по этим показателям соответствует среднему российскому уровню.

В агентстве рассказали, что для проведения опроса было организовано 3250 личных интервью с жителями 25 российских городов. Респондентам, которые набирались из людей от 19 до 73 лет, задали ряд вопросов, включая «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

На втором месте в списке самых пьющих российских городов оказался Ханты-Мансийск, третьей стала Пермь. Также в десятке оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 16-е и 11-е места соответственно.