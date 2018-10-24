Песков рассказал о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию

Москва, 24 октября. Работа по согласованию сроков визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию продолжается, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, может ли лидер КНДР прибыть в Россию уже на следующей неделе, пресс-секретарь президента России отметил, что таких планов нет.

«Работа по согласованию сроков продолжается», — сказал Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что очень много городов рассматриваются среди потенциальных мест проведения переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Ожидается, что визит главы КНДР в Россию состоится до конца текущего года.