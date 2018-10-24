Власти Москвы рассказали о новой площадке «Дома-2»

Москва, 24 октября. Реалити-шоу «Дом-2» сменит прописку, площадку, где снимают проект, до конца текущего года перенесут на новый участок в Новой Москве, сообщил глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Им [проекту «Дом-2»] предложили участок — заканчивается их участок и тут же точно такой же по площади участок [расположен]», — сообщил Жидкин.

Напомним, участок, где снимают «Дом-2», находится около поселка Летова Роща. Реали-шоу выходит на канале «ТНТ» с 2004 года, перенос площадки проекта связан со строительством автомобильной трассы.